У Харкові на будівництві загинув робітник

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі людини на будівництві у Харкові. На 44-річного робітника будівництва впала металева конструкція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції .

Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Повідомлення про подію на будівельному майданчику по вулиці Василя Стуса надійшло до чергової частини Харківського районного управління поліції № 2 31 серпня о 15:15.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.