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У Харкові на службу мобілізували колишнього бойовика "ДНР"

Харків, Вівторок 11 серпня 2020 17:52
У Харкові на службу мобілізували колишнього бойовика "ДНР"
Фото: бойовики на Донбасі (news.online.ua)
Автор: РБК-Україна

Український військовий встиг "попрацювати" в лавах "Оплоту"

У Харкові під одну з хвиль мобілізації потрапив бойовик так званої "Донецької народної республіки". Його викрили тільки зараз.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що колишнього бойовика викрили, коли він вже служив у Харківському прикордонному загоні. У вересні 2014 року він добровільно приєднався до формування "Оплот", залучався до служби в нарядах на території військового містечка.

В січні 2015 року його підрозділ направили в зону бойових дій.

"Побоюючись за своє життя, він звільнився з лав НЗФ і переїхав для проживання до Харкова. Згодом, під час однієї з хвиль мобілізації був направлений для подальшого проходження служби до лав прикордонного відомства", - йдеться в повідомленні.

Щодо нього порушено справу за участь у терористичній організації, військовому вручили повідомлення про підозру.

У Харкові на службу мобілізували колишнього бойовика &quot;ДНР&quot;

Фото: в рядах прикордонників викрили колишнього бойовика (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна в матеріалі "Амністія не для всіх: яким буде перехідне правосуддя на Донбасі і в Криму" писало, що з 2014 року 390 бойовиків добровільно здалися Україні.

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