Чи є у Харкові системи протиповітряної оборони: пояснення Синєгубова

Інформація про нібито відсутність систем протиповітряної оборони у Харкові не відповідає дійсності. Цей фейк розповсюджує російська пропаганда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в інтерв'ю Укрінформу .

За його словами, таким образом ворог намагається змінити настрої харків’ян, які категорично налаштовані проти Росії, і посіяти "зраду".

Також очільник ОВА зазначив, що Росія щодня випускає велику кількість ракет у бік Харкова, а також обстрілює місто з іншого озброєння. Українські військові роблять все для оборони регіону.

"Ті ракетні удари, які наносяться по Харкову, не відповідають кількості ракет, яка щоденно випускається в сторону міста з території російської федерації, зокрема з околиць Бєлгорода. Лише вчора (11 липня - ред.) ми зафіксували вихід близько 15 ракет із цього міста або поблизу нього. До Харкова долетіло три-чотири. Робимо висновки", - пояснив Синєгубов.

Він також додав, що зараз немає підстав для масової евакуації населення. За даними Синєгубова, у Харкові залишаються до 800 тисяч жителей.