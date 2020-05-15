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У Харкові ректора одного з вузів затримали на хабарі у 300 тис. гривень

Новини » Суспільство     15.05.2020 - 16:56
У Харкові ректора одного з вузів затримали на хабарі у 300 тис. гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У приміщенні університету був проведений обшук

У Харкові поліцейські затримали ректора одного з вищих навчальних закладів за вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 300 тисяч гривень. У п'ятницю, 15 травня, в приміщенні університету був проведений обшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Поліцейські встановили, що ректор і проректор вимагали у підприємця 300 тис. гривень за надання згоди на оренду приміщень університету. Чиновники вимагали перерахувати вказану суму на рахунок підконтрольного їм благодійного фонду.

Встановлено, що квитанцію щодо перерахування грошей на рахунок благодійного фонду отримав особисто ректор.

"Ректор і проректор затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Держбюро розслідувань затримало в. о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці за фактом отримання неправомірної вигоди. Митники систематично вимагали та отримували хабарі за не створення штучних перешкод при розмитненні контейнерів.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Харківвзяткаректор
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