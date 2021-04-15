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У Харкові протестують робочі авіаційного заводу

Новость на русском → Харків, Четвер 15 квітня 2021 16:23
У Харкові протестують робочі авіаційного заводу Фото: працівники Харківського авіазаводу перекрили дорогу (kh.vgorode.ua)
Автор: РБК-Україна

Робітники Харківського авіаційного заводу сьогодні вранці вийшли на мітинг з вимогою погасити заборгованості по зарплаті. Протестувальники перекрили Білгородське шосе та вулицю Дерев'янка.

Про це пише харківського видання "Вгороде".

За словами організатора акції та голови профспілки Михайла Погорєлова, у протесті беруть участь 300 осіб.

Протестувальники вийшли до прохідної заводу з плакатами: "ХАЗу - зарплату", "ХАЗу - роботу", "Вимагаємо виплатити заборгованість по зарплаті та списання боргів авіаційного заводу".

Працівники заводу перекрили пішохідний перехід на зупинці Сокільники по вулиці Дерев'янко - пропускають тільки спецстранспорт і автомобілі з дітьми.

У профспілці повідомили, що до лютого нинішнього року затримка по зарплаті складав рівно рік, а в лютому 2021 року співробітникам видали по 800 гривень за лютий минулого року.

Загальна заборгованість підприємства перевищує 4 млрд грн, з яких половина - заборгованість перед державою, близько 400 мільйонів грн - невиплачені зарплати співробітникам і ще майже 800 мільйонів гривень - заборгованість за кредитами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що бізнесмен Олександр Ярославський заявив про готовність залучити в розвиток заводу інвестиції в розмірі 1 млрд доларів.

За його словами, йому не важливий формат участі - покупка заводу або приватно-державне партнерство. "Група DCH готова до відкритого обговорення своєї пропозиції і має намір докласти всі зусилля, щоб врятувати ХАЗ для Харкова і України", - зазначив бізнесмен.

Також РБК-Україна писало, що в березні через затримки з зарплатами протестували працівники ще одного харківського заводу - "Електроважмаш".

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