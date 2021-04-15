У Харкові протестують робочі авіаційного заводу

Робітники Харківського авіаційного заводу сьогодні вранці вийшли на мітинг з вимогою погасити заборгованості по зарплаті. Протестувальники перекрили Білгородське шосе та вулицю Дерев'янка.

Про це пише харківського видання "Вгороде".

За словами організатора акції та голови профспілки Михайла Погорєлова, у протесті беруть участь 300 осіб.

Протестувальники вийшли до прохідної заводу з плакатами: "ХАЗу - зарплату", "ХАЗу - роботу", "Вимагаємо виплатити заборгованість по зарплаті та списання боргів авіаційного заводу".

Працівники заводу перекрили пішохідний перехід на зупинці Сокільники по вулиці Дерев'янко - пропускають тільки спецстранспорт і автомобілі з дітьми.

У профспілці повідомили, що до лютого нинішнього року затримка по зарплаті складав рівно рік, а в лютому 2021 року співробітникам видали по 800 гривень за лютий минулого року.

Загальна заборгованість підприємства перевищує 4 млрд грн, з яких половина - заборгованість перед державою, близько 400 мільйонів грн - невиплачені зарплати співробітникам і ще майже 800 мільйонів гривень - заборгованість за кредитами.