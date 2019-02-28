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У Харкові за минулий рік обстежили понад 1230 км газопроводів

Новини » Енергетика    28.02.2019 - 15:50
У Харкові за минулий рік обстежили понад 1230 км газопроводів
Ілюстративне фото (прес-служба)

Виявлено понад 80 витоків газу на підземних газопроводах

В 2018 фахівці "Харківміськгазу" комплексним приладовим методом обстежили 1230,9 км газових мереж міста Харкова. На 730 км газопроводів проведено повне технічне обстеження, повідомляє прес-служба компанії.

Як повідомляється, в результаті виявлено понад 80 витоків газу на підземних газопроводах, з них 7 витоків на розподільних газопроводах.

В час повного технічного обстеження було виявлено аварійних і непридатних газопроводів - 0,183 км. Ще 16,2 км підлягають капітальному ремонту. З них 8,4 км приведені в задовільний стан, 7,8 км залишаються в роботі. Інші газопроводи також знаходяться в задовільному стані.

Під час роботи фахівці газової компанії використовують спеціальні високоточні прилади, які допомагають їм виміряти товщину стінок металу труби, оцінити стан ізоляційного покриття і визначити корозійний стан труби.

Проведення цих заходів дає можливість виявляти витікання газу, зменшувати виробничо-технологічні втрати. У 2019 фахівцями служби контролю за виробництвом згідно періодичності заплановано проведення обстеження комплексним приладовим методом 1285,36 км газових мереж Харкова.

Як наголошується, ПАТ "Харківміськгаз" - підприємство, яке здійснює розподіл газу на території міста Харкова. Протяжність розподільчих, ввідних, внутрішніх газопроводів і газопроводів-вводів складає понад 8 тисяч кілометрів, щорічний обсяг транспортування природного газу складає 1,4 мільярда кубічних метрів. ПАТ "Харківміськгаз" забезпечує природним газом понад 500 тис. домоволодінь та понад 3,5 тис. промислових підприємств, організацій, установ.

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