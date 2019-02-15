У Харкові пройшов перший концерт у відновленій обласній філармонії

На першому концерті був присутній Петро Порошенко

В восстановленном большом зале Харьковской областной филармонии, где на днях закончили все строительные работы, состоялся первый концерт, на котором присутствовал президент Петр Порошенко и председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

Перед началом первого концерта к гостям филармонии обратился президент Петр Порошенко. Он поздравил всех с праздником и отметил большой вклад всей харьковской команды и лично главы Администрации президента Игоря Райнина и председателя ХОГА Юлии Светличной в проведение реконструкции Харьковской филармонии.

"Поздравляю всех харьковчан с тем, что, наконец, осуществилась мечта многих поколений харьковчан. С открытием нашей Харьковской филармонии. Это наша настоящая победа", - сказал президент.

Он отметил, что ключевые работы на строительстве филармонии были выполнены рекордными темпами за последние три года и вспомнил открытие органного зала, на котором присутствовал в 2016 году.

"За время, прошедшее с 2016 года, состоялось 500 органных концертов. Харьковский органный зал характеризуется как, наверное, лучший зал в мире", - отметил глава государства.

"Когда говорят пушки, музы молчат". Нас учили этому. Но я, как президент, занимаю совершенно иную позицию. Именно музы помогают нам защищать наше государство", - отметил Петр Порошенко.

"Здание Харьковской филармонии много лет находилось в ужасном состоянии, несмотря на величественную историю и традиции. Многие пытались восстановить и здание, и его назначение. И нам, наконец, удалось полностью его реконструировать, - прокомментировала руководитель ХОГА Юлия Светличная. - Сегодня это один из лучших и самых современных филармонических комплексов в Украине, в который входят три функциональных зала: большой - на 777 мест, камерный и органный. В целом комплекс может принимать около 1500 зрителей одновременно".

Большой зал Харьковской областной филармонии был построен в конце XIX века как аналог знаменитого зала дворца Тюильри в Париже. В нем уникальная акустика, которую не только сохранили, но и усилили во время реконструкции, оборудовав сцену ракушкой, которая формирует звук так, чтобы он не шел в кулисы и не поглощался занавесом.

"В зале фантастическая акустика. Очень хорошо, что мы сделали звуковую ракушку - спасибо за это Юлии Светличной. Поэтому все ноты до единой идут в зал", - отмечает директор и главный дирижер Харьковской областной филармонии Юрий Янко.

Оркестровая яма в большом зале трехуровневая, что позволяет проводить любые спектакли, оперы и балеты. При реконструкции исторического здания старались максимально восстановить его аутентичный вид, но, кроме этого, сооружение сделали доступным для людей с инвалидностью.

Юрий Янко подчеркнул, что строительства "здания для музыки" Харьков ждал всю свою историю, ведь до завершения реконструкции филармонии подобного комплекса в городе никогда не было.

Первый концерт в отстроенной филармонии открыли увертюрой к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко, мировая премьера которой состоялась именно в этом зале.