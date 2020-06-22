У Харкові відбулися сутички під час протесту: постраждали двоє поліцейських

У Харкові під час акції проти відкриття обласного диспансеру для прийому хворих коронавірусом між демонстрантами та поліцією сталися сутички. В результаті двоє поліцейських постраждали.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Наголошується, що в результаті сутичок в лікарню були госпіталізовані двоє співробітників Шевченківського відділу поліції.

"Близько 13:00 сталася сутичка, в результаті якої двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції отримали тілесні ушкодження. Один з поліцейських отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку, іншого - забиття гомілки", - повідомили в МВС.

За даним фактом відкрили три кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. ст 2. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання із санкцій статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові чорнобильці влаштували акцію проти відкриття диспансеру, куди планують госпіталізувати хворих коронавірусом, на думку демонстрантів, під виглядом лікування COVID-19 у них хочуть забрати Чорнобильську лікарню.