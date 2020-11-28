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У Харкові стались сутички біля Меморіалу жертвам Голодомору

Харків, Субота 28 листопада 2020 23:03
У Харкові стались сутички біля Меморіалу жертвам Голодомору
Фото: Заходи до вшанування пам'яті жертв Голодомору (Kharkiv Today)
Автор: Даша Харченко

Сьогодні, 28 листопада, біля Меморіального комплексу жертвам Голодомору в Харкові сталися сутички між активістами патріотичних організацій і людьми, які охороняють "Фельдман екопарк". Активісти намагались встановити щити, що будуть нагадувати про Голодомор.

Про це пише Kharkiv Today.

Лідер Харківського відділення Національного корпусу Костянтин Немічев повідомив, що активістам намагалися перешкодити "спортсмени, які охороняли паркан і букви".

Активістам все ж вдалося встановити щити з написом Голодомор з прізвищами організаторів геноциду.

"Тема Голодомору і пам’яті про цю страшну трагедію є дуже чутливою на сьогодні. На Харківщині немає поховань і Меморіал пам’яті жертв Голодомору поки єдине упорядковане місце пам’яті в області", - повідомили в Нацкорпусі.

Місце події контролює поліція. Водночас в поліції повідомили, що заходи із вшанування пам’яті жертв Голодомору в Харкові й області пройшли без порушень правопорядку.

В Україні сьогодні, 28 листопада, відзначають День пам'яті жертв голодоморів. О 16:00 пройшла хвилина мовчання, після чого по всій Україні розпочинається акція "Запали свічку". Пам'ятна дата щорічно припадає на четверту суботу листопада.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів виділити кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві. Кошти будуть виділені вже 30 листопада.

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