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В Харкові пожежа на газопроводі внаслідок ворожих обстрілів

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Середа 30 березня 2022 23:02
В Харкові пожежа на газопроводі внаслідок ворожих обстрілів Фото: в Харкові пожежа на газопроводі внаслідок ворожих обстрілів (twitter.com/A_Yuzhakov)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові влучили у газопровід Харкова. Газ вже було перекрито.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Труха".

"Щодо заграви по всьому Харківу - вороги потрапили до газопроводу. Газ перекрили, але магістраль дуже довга і треба вигоріти", - пише видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого була знищена нафтобаза.

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