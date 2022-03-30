В Харкові пожежа на газопроводі внаслідок ворожих обстрілів
Фото: в Харкові пожежа на газопроводі внаслідок ворожих обстрілів (twitter.com/A_Yuzhakov)
Російські військові влучили у газопровід Харкова. Газ вже було перекрито.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Труха".
"Щодо заграви по всьому Харківу - вороги потрапили до газопроводу. Газ перекрили, але магістраль дуже довга і треба вигоріти", - пише видання.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого була знищена нафтобаза.
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