У Харкові поліцейський виніс двох пенсіонерів із палаючого будинку

У Харкові дільничний поліцейський урятував двох пенсіонерів. Їхній будинок загорівся після чергового обстрілу міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУ Національної поліції у Харківській області.
"Дільничний офіцер поліції врятував життя двох людей похилого віку під час пожежі, що виникла після обстрілу житлового будинку по вулиці Валентинівській", - йдеться у повідомленні.
Ще до приїзду бригади рятувальників поліцейський виніс літню пару з вогню.
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