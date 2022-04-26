У Харкові поліцейський виніс двох пенсіонерів із палаючого будинку

У Харкові дільничний поліцейський урятував двох пенсіонерів. Їхній будинок загорівся після чергового обстрілу міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУ Національної поліції у Харківській області.

"Дільничний офіцер поліції врятував життя двох людей похилого віку під час пожежі, що виникла після обстрілу житлового будинку по вулиці Валентинівській", - йдеться у повідомленні.

Ще до приїзду бригади рятувальників поліцейський виніс літню пару з вогню.