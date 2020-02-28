В Харкові відкрито другий в Україні Центр навчання та розвитку під брендом РГК

На базі АТ "Харківміськгаз" 27 лютого відкрито інноваційний Центр навчання та розвитку РГК. У ЦНР навчатимуться газовики з усієї України та студенти, використовуючи найсучаснішу техніку та обладнання. Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгаза".

Центр навчання та розвитку "Харківміськгаз" під брендом РГК став другим в Україні, перший відкрився в Івано-Франківську у 2019 році. У прес-службі зазначили, що в Центрі поєднано сучасні навчальні технології, обладнання та продуманий дизайн. Щомісяця навчання в ЦНР проходитимуть близько 200 людей.

"Основу будь-якої організації становить кадровий потенціал. Від кваліфікації персоналу, його ефективного використання залежить результат діяльності організації. Наша мета - створити сучасний інноваційний простір для навчання, якомога більшої кількості робочого і інженерно-технічного персоналу в новому форматі навчання. Така особлива увага до кадрового потенціалу компанії безумовно відіб'ється на його кваліфікації, а значить поліпшить якість обслуговування клієнтів, підвищить вагомість професії газовика і збільшить приплив нових фахівців", - зазначає Олена Гетманова, начальник управління з персоналу АТ "Харківміськгаз.

За словами прес-служби, сучасний підхід до навчального простору дозволяє проводити водночас теоретичні та практичні навчання.

"Центр розділений на дві окремі зони. Зона теорії розрахована на розміщення 28 слухачів. Великий сенсорний монітор, зручні крісла, облаштована зона відпочинку, просторе приміщення та продуманий дизайн сприяють засвоєнню знань. В практичному залі представлено біля 200 одиниць сучасного газового обладнання та інструментів. Усі вони є діючі, що особливо актуально. Устаткування центру навчання постійно оновлюватиметься, що дозволить фахівцям газової сфери іти в ногу з часом", - йдеться у повідомленні.