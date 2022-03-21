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У Харкові відрахували студентку політехнічного інституту за антиукраїнські висловлювання

Фото: у Харкові відрахували студентку за проросійську позицію (kpi.kharkov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Харківський політехнічний інститут відрахував студентку другого курсу за її антиукраїнську позицію. Таке рішення прийняв ректор ВНЗ Євген Сокол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-cлужбу Національного технічного університету ХПІ.

"20 березня ректор харківського політеху Євген Сокол підписав наказ про відрахування з університету студентки другого курсу вишу Аміни Бельгасем за антиукраїнські висловлювання", - йдеться у повідомленні.

Дівчина в соцмережах представляється як Аміна Литвинова. В Instagram вона має понад 7 тисяч підписників.

Нагадаємо, 20 березня в тимчасово окупованому Бердянську пройшов мирний мітинг. Проте російські військові били та затримували демонстрантів.

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