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У Харкові оштрафували мережу магазинів. Торгувала російськими цукерками

Автор: Дмитро Левицький

Держспоживслужба у Харкові викрила мережу магазинів на торгівлі російськими цукерками. На мережу магазинів, назву якої не розголошують, наклали штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ Держспоживслужби в Харківській області.

"Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно. Підтвердити якість і безпечність такої продукції неможливо", - заявили в Держспоживслужбі.

В ході інспекції співробітники Держспоживслужби виявили та зняли з реалізації цукерки російських виробників:

  • ПАО "Красний Октябрь";
  • ОАО "кондитерський концерн "Бабаевский";
  • кондитерська фабрика "Победа";
  • АО "АКконд".

"За порушення вимог законодавства щодо маркування продукції до суб’єктів господарювання застосовані штрафні санкції у порядку, встановленому законом", - повідомили у службі.

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