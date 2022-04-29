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У Харкові близько 20% будинків зруйновано, - Терехов

Фото: Харків після обстрілу (nexta.live)
Автор: Євгеній Прокопенко

Мер Харкова розповів про те, що частину будинків, які зазнали обстрілів, не вдасться відновити. За його словами, остаточну оцінку робити ще зарано, але зараз таких будівель близько 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігора Терехова.

"Сьогодні рано про це говорити, але близько 20%, це абсолютно точно, не підлягає відновленню. Тому що є глобальні руйнування конструкцій. І, звісно, ​​їх треба буде зносити та наново будувати цілі мікрорайони”, - зазначив мер Харкова в ефірі Національного телемарафону.

За його словами, міська влада працює над цим питанням разом із архітекторами. Наразі створюється новий генеральний план Харкова.

Нагадаємо, міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що містяни самі будуть вирішать, що робити з пам'ятником Жукову. Однак уже після перемоги.

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