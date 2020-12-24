У Харкові громадські активісти заявили про тиск через розслідування про силовиків

На голову харківської Громадської організації "Громадський контроль діє" Олега Яковлєва чиниться тиск з боку правоохоронних органів. В організації пов'язують це з недавнім розслідуванням щодо діяльність злочинної організації на базі Харківського регіонального сервісного центру ДСЦ.

Про це йдеться на сторінці організації в Facebook.

Зокрема, вони заявили, що минулого тижня у будинок Яковлєва увірвалися співробітники Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області, прокуратури №4 (Московського району Харкова) та управління Служби безпеки України в Харківській області. Зламавши ворота і двері будинку, силовики заявили, що прибули для проведення обшуку.

"Харківська Громадська організація "Громадський контроль діє" довгий час веде широкомасштабне розслідування діяльності злочинної організації Сергія Вакуленка, що діє на базі Харківського регіонального сервісного центру ДСЦ Міністерства внутрішніх справ України. В результаті махінацій з видачею фіктивних медичних довідок водія, виготовлення підроблених автономерів, незаконного оформлення договорів купівлі-продажу та заниження вартості автомобілів при продажу з метою ухилення від оподаткування, злочинна група завдала державі багатомільйонних збитків", - йдеться в заяві.

Активісти також стверджують, що в ході розслідування стало відомо, що діяльність злочинців може прикривати заступник начальника слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області Олег Максимович. Зокрема, у них є аудіо- та відеоматеріали, які підтверджують це.

"11 листопада у прямому ефірі передачі "Народ проти" членом Громадської організації правозахисником Денисом Ярославським матеріали і докази були передані заступнику Міністра внутрішніх справ України Антону Геращенка, який пообіцяв розібратися і надати відповідь міністерства в найкоротші терміни", - додали в організації.

Своєю чергою, голова "Громадський контроль діє" заявив, що, попри погрози і тиск, продовжить розслідування злочинної діяльності правоохоронців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що колишньому чиновнику Збройних сил України оголосили підозра. Він підозрюється в розтраті бюджетних грошей.