У Харкові облили фарбою монумент воїнам УПА

У Харкові облили фарбою пам'ятний знак загиблим воїнам Української повстанської армії (УПА). Правоохоронці встановлюють особи невідомих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
Повідомляється, що порушники облили монумент воїнам УПА червоною фарбою в Молодіжному парку. Повідомлення про інцидент надійшли сьогодні вранці в Харківське районне управління поліції №1.
"Інформація про подію зареєстрована в єдиному обліку заяв та повідомлень №1. Перевірка триває", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, цей пам'ятний знак у Молодіжному парку періодично зазнає осквернень. Зокрема, у 2018 році вандали намалювали на пам'ятному камені загиблим воїнам УПА свастику червоного кольору.
Відзначимо, в 2020 році в Польщі невідомі знищили меморіальну дошку з могили воїнів УПА.