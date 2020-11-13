Фото: місце інциденту (hk.npu.gov.ua)

У Харкові знешкодили чоловіка, який погрожував поліцейським гранатою. Зловмисника затримали.

Про це повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

Переговори з чоловіком проводили спецназівці підрозділу "КОРД". В ході переговорів зловмисник погодився віддати боєприпас правоохоронцям. Постраждалих в результаті інциденту немає.

У поліції уточнили, близько 8:50 намагалися провести обшук в домоволодінні 66-річного жителя Основ'янського району. Обшуки планували провести в рамках кримінальної справи за ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

"Однак господар домоволодіння вийшов до поліцейських з гранатою, від'єднав чеку і пригрозив підірвати боєприпас. Потім зловмисник з гранатою усамітнився в своїй частині будинку", - повідомили в поліції.

Правоохоронці ввели операцію "Грім", а також провели евакуацію 10 осіб з дому, де проживає зловмисник, а також із сусідніх будинків.

"Поліцейські вели переговори зі зловмисником кілька годин. В результаті чоловік був роззброєний і затриманий. У нього вилучено гранату РГ-42", - додали в поліції.

За фактом інциденту були відкриті дві справи - за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) і ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 15 років тюремного ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Також РБК-Україна писало, в кінці липня в Василівці Запорізької області п'яний чоловік з гранатою погрожував перекрити дорогу. Його затримали після того, як він зайшов в магазин.