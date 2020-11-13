В Харькове обезвредили мужчину, угрожавшего полицейским гранатой

Фото: место инцидента (hk.npu.gov.ua)

В Харькове обезвредили мужчину, который угрожал полицейским гранатой. Злоумышленника задержали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Переговоры с мужчиной проводили спецназовцы подразделения "КОРД". В ходе переговоров злоумышленник согласился отдать боеприпас правоохранителям. Пострадавших в результате инцидента нет.

В полиции уточнили, около 8:50 пытались провести обыск в домовладении 66-летнего жителя Основянского района. Обыски планировали провести в рамках уголовного дела по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

"Однако хозяин домовладения вышел к полицейским с гранатой, отсоединил чеке и пригрозил взорвать боеприпас. Затем злоумышленник с гранатой уединился в своей части дома", - сообщили в полиции.

Правоохранители ввели операцию "Гром", а также провели эвакуацию 10 человек из дома, где проживает злоумышленник, а также из соседних домов.

"Полицейские вели переговоры со злоумышленником несколько часов. В результате мужчина был разоружен и задержан. У него изъята граната РГ-42", - добавили в полиции.

По факту инцидента были открыты два дела - по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Также РБК-Украина писало, в конце июля в Васильевке Запорожской области пьяный мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорогу. Его задержали после того, как он зашел в магазин.