У Харкові невідомий відкрив стрілянину, є поранений

У Харкові невідомий відкрив стрілянину на вулиці Сумська у суботу ввечері, 30 березня, одну людину поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

У поліції повідомили, що 35-річний мешканець міста Куп’янськ Харківської області отримав травму живота, його шпиталізовано до Обласної клінічної лікарні.

Невідомого, який о 17:57 у суботу відкрив стрілянину з травматичної зброї в центрі Харкова, оголошено у розшук.

За попередніми даними, між чоловіками виникла сварка, під час якої один із них застосував "пристрій для відстрілу гумовими кулями".

Інформація про подію зареєстрована в журналі заяв та повідомлень Шевченківського відділу поліції Харкова, поліція встановлює обставини події.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києва після дорожньо-транспортної пригоди між водіями почався конфлікт, під час якого один із водіїв вихопив зброю і почав стріляти по іншій машині, після чого зник з місця події. Водій обстріляного авто не постраждав.