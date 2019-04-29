У Харкові невідомий кинув гранату в автомобіль

Фото: невідомий кинув гранату в автомобіль (hk.npu.gov.ua)

Водій автомобіля перебуває в тяжкому стані

У неділю, 28 квітня, в Харкові на вулиці Старо-Григорівській невідомий кинув гранату в салон автомоблія, в результаті чого постраждала людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

Як повідомляється, вчора поліція отримала повідомлення про те, що по вулиці Старо-Григорівській стався вибух. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що невідомий кинув гранату у вікно автомобіля Toyota.

Зазначається, що на момент інциденту в салоні автомобіля перебував водій - 45-річний мешканець міста Зміїв (Харківська область). В результаті вибуху чоловік отримав поранення. В тяжкому стані пораненого було госпіталізовано в лікарню.

Крім того, в ході оперативних заходів поліція в порядку ст. 208 КПК України затримала 33-річного жителя Харкова, його підозрюють у скоєнні даного нападу.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві в результаті вибуху гранати у житловій квартирі багатоповерхівки в мікрорайоні Позняки загинуло двоє осіб. Чоловік приніс додому гранату та підірвав її.