У Харкові невідомі обстріляли трамвай

У Харкові ввечері 14 жовтня невідомі обстріляли трамвай з пасажирами, в результаті інциденту потерпілих немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що інцидент стався на проспекті Тракторобудівників. За даними очевидців, під час руху невідомі зі сторони дамби зробили кілька пострілів по трамваю і зникли. Інформацію про інцидент зафіксовано, вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

"В результаті події постраждалих немає. Пошкоджені два вікна і двері транспортного засобу", - додали в поліції.

Фото: наслідки обстрілу трамвая (t.me/h_saltovka)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області чоловік влаштував стрілянину в гральному закладі. За даними поліції, спочатку він влаштував бійку з іншими відвідувачами, а потім повернувся зі зброєю і почав стріляти в стелю. Працівники залу розповіли, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

До цього у Рівному в одному з відділів поліції застрелився поліцейський. За попередніми даними, він учинив самогубство пострілом з табельної зброї.