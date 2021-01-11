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У Харкові назріває скандал через можливу підробку підпису Кернеса: відкрито справу

Автор: РБК-Україна

Поліція Харківської області перевіряє справжність електронного підпису Геннадія Кернеса на зверненні з пропозицією обрати Ігоря Терехова секретарем харківської міськради. Дане звернення Кернес направив за кілька днів до смерті.

Про це у Telegram повідомила депутат Харківської міської ради Аліна Мустафаєва.

Зокрема, вона опублікувала відповідь прокуратури на своє депутатське звернення. У ньому говориться, що прокуратура розглянула запит про можливу підробку електронного підпису невстановленими особами на поданні мера Геннадія Кернеса про обрання Терехова. Депутат наполягає, що за станом здоров'я міський голова не міг скористатися підписом особисто.

У прокуратурі зазначили, що відомості про викладені події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів).

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Розслідування веде поліція Харківської області.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень COVID-19. За кілька днів до смерті у нього відмовили обидві нирки.

РБК-Україна писало, що тепер новим головою Харкова є Ігор Терехов.

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