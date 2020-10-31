У Харкові напали на журналістів, поліція порушила справу

У Харкові група невідомих перешкоджала місцевим журналістам знімати репортаж. Порушники відтіснили журналістів з місця зйомки та намагалися пошкодити камери та мобільні телефони.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Подія сталася вчора, 30 жовтня, поблизу супермаркету по вулиці Шевченка, коли журналісти висвітлювали процес будівництва дороги.

"В цей час до знімальних груп підбігли близько десятка молодиків і поштовхами відтіснили групу журналістів у бік супермаркету. Журналісти показали редакційні посвідчення, повідомили про здійснення професійної діяльності, але група чоловіків почала виштовхувати представників ЗМІ з місця проведення відеозйомки", - розповіли у поліції.

Відомості про цю подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 171 КК України, тобто перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Зараз поліція встановлює причетних до скоєння злочину для їх подальшого затримання. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно невідомі побили головного редактора однієї з одеських газет. Напад стався під час зйомок сюжету.

Пізніше невідомі кинули "коктейль Молотова" в офіс цієї редакції.