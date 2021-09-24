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У Харкові напали на екіпаж швидкої допомоги під час виїзду на виклик

Автор: Инна Собора

У Харкові скоїли напад на екіпаж швидкої допомоги. Медики виїхали на місце виклику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання РЕДПОСТ

Інцидент стався 23 вересня близько 22:48 під час перебування медичної бригади за місцем виклику.

Невідомий чоловік намагався пошкодити службовий автомобіль медиків і агресивно поводився по відношенню до водія екіпажу швидкої допомоги.

На місце події викликали наряд поліції. Нападник був п'яний.

На даний момент проходить службова перевірка того, що сталося.

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Харків