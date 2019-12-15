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У Харкові чоловік влаштував стрілянину під час конфлікту

Новини » Надзвичайні події     15.12.2019 - 20:25
У Харкові чоловік влаштував стрілянину під час конфлікту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини поранення отримала одна людина

У Харкові стався конфлікт, в ході якого один з його учасників відкрив вогонь з травматичного пістолета. Про це РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Попередньо встановлено 15 грудня близько 2:00 на вулиці Волонтерської між компанією з двох чоловіків і жінки виник словесний конфлікт з молодим чоловіком, який йшов з матір'ю. Сварка переросла в бійку, під час якої 25-річний чоловік кілька разів вистрілив з пневматичного пістолета в сторону компанії.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили фрагменти пневматичної зброї.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини конфлікту.

Нагадаємо, раніше в Києво-Святошинському районі правоохоронці зі стріляниною затримали 4 озброєних зловмисників, які намагалися проникнути в будинок місцевого підприємця.

Під Києвом сталася стрілянина при пограбуванні будинку підприємця ЦВК призначив дату виборів до Ради на 179-му окрузі
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