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В Харькове мужчина устроил стрельбу во время конфликта

Новости » Происшествия     15.12.2019 - 20:25
В Харькове мужчина устроил стрельбу во время конфликта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы ранения получил один человек

В Харькове произошел конфликт, в ходе которого один из его участников открыл огонь из травматического пистолета. Об этом РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Предварительно установлено, 15 декабря около 2:00 на улице Волонтерской между компанией из двух мужчин и женщины возник словесный конфликт с молодым человеком, который шел с матерью. Ссора переросла в драку, во время которой 25-летний мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону компании.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты пневматического оружия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства конфликта.

Напомним, ранее в Киево-Святошинском районе правоохранители со стрельбой задержали 4 вооруженных злоумышленников, которые пытались проникнуть в дом местного предпринимателя.

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