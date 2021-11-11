У Харкові на місці ДТП з підлітками автомобіль збив поліцейського

У Харкові водій автомобіля Mazda збила поліцейського на місці, де оформляли аварію з позашляховиком Toyota, якою збив підлітків на пішохідному переході . Патрульний з травмами доставлений в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспильне" .

Як розповіли очевидці, водій Mazda збила патрульного поліцейського на проспекті Науки, де оформляли ДТП, в якому постраждали два підлітки.

У відділі комунікації поліції Харківської області повідомили, що Mazda наїхала на поліцейського на проспекті Науки близько 17:00. За попередньою інформацією, патрульний зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з правоохоронцями 35-річна водій легковика вирішила поїхати з місця та наїхала на інспектора.

"Внаслідок ДТП травмувалися поліцейський та водій автомобіля Mazda. Постраждалих доставлено до медичного закладу", - уточнили в поліції.

Дані про подію зареєстровані в Єдиному обліку заяв та повідомлень, всі обставини ДТП з'ясовуються.

Фото: у Харкові на місці аварії з підлітками збили поліцейського (hk.npu.gov.ua)