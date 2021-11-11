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У Харкові на місці ДТП з підлітками автомобіль збив поліцейського

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Харків, Четвер 11 листопада 2021 19:53
У Харкові на місці ДТП з підлітками автомобіль збив поліцейського Фото: у Харкові на місці аварії з підлітками збили поліцейського (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Харкові водій автомобіля Mazda збила поліцейського на місці, де оформляли аварію з позашляховиком Toyota, якою збив підлітків на пішохідному переході. Патрульний з травмами доставлений в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспильне".

Як розповіли очевидці, водій Mazda збила патрульного поліцейського на проспекті Науки, де оформляли ДТП, в якому постраждали два підлітки.

У відділі комунікації поліції Харківської області повідомили, що Mazda наїхала на поліцейського на проспекті Науки близько 17:00. За попередньою інформацією, патрульний зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з правоохоронцями 35-річна водій легковика вирішила поїхати з місця та наїхала на інспектора.

"Внаслідок ДТП травмувалися поліцейський та водій автомобіля Mazda. Постраждалих доставлено до медичного закладу", - уточнили в поліції.

Дані про подію зареєстровані в Єдиному обліку заяв та повідомлень, всі обставини ДТП з'ясовуються.

Фото: у Харкові на місці аварії з підлітками збили поліцейського (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні на пішохідному переході у Харкові автомобіль наїхав на двох підлітків. Водій не зупинився та проїхав ще кілька метрів, правоохоронці підозрюють, що він міг бути під наркотиками.

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