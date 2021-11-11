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В Харькове на месте ДТП с подростками автомобиль сбил полицейского

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Харьков, Четверг 11 ноября 2021 19:53
В Харькове на месте ДТП с подростками автомобиль сбил полицейского Фото: в Харькове на месте аварии с подростками сбили полицейского (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Харькове водитель автомобиля Mazda сбила полицейского на месте, где оформляли аварию с внедорожником Toyota, которой сбил подростков на пешеходном переходе. Патрульный с травмами доставлен в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Как рассказали изданию очевидцы, водитель Mazda сбила патрульного полицейского на проспекте Науки, где оформляли ДТП, в котором пострадали два подростка.

В отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщили, что Mazda наехала на полицейского на проспекте Науки около 17:00. По предварительной информации, патрульный остановил автомобиль за нарушение ПДД. Во время общения с правоохранителями 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места и наехала на инспектора.

"В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля Mazda. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - уточнили в полиции.

Данные о происшествии зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: в Харькове на месте аварии с подростками сбили полицейского (hk.npu.gov.ua)

Напомним, сегодня на пешеходном переходе в Харькове автомобиль наехал на двух подростков. Водитель не остановился и проехал еще несколько метров, правоохранители подозревают, что он мог быть под наркотиками.

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