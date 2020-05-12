У Харкові на двох людей впало дерево

У центрі Харкова дерево впало на двох чоловіків і припарковане поруч авто, один з потерпілих отримав численні травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kharkiv Today.

Як повідомляється, одного з постраждалих перехожі витягали з-під дерева, що впало. На місце події прибули медики та відвезли чоловіка в лікарню.

"Забій тім'яної області, черепно-мозкова травма під питанням та забиття грудної клітини", - розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Другий потерпілий самостійно пішов з місця інциденту.

"Швидка відвезла постраждалого чоловіка, близько 50 років, якого придавило деревом. Швидка приїхала дуже швидко, хвилини за три. Чоловік був у свідомості, хоч і погано міг триматися на ногах. З-під дерева його витягли небайдужі перехожі. Другий постраждалий, хлопець років 18, від госпіталізації відмовився. До всього іншого, постраждав фасад старої будівлі. На місці комунальників немає. Гілки ніхто не розбирає", - повідомили очевидці місцевим ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові зловмисник викрав автомобіль і збив поліцейського. Потерпілого поліцейського з забоями доправили у лікарню, а силовики оголосили операцію "Перехоплення".