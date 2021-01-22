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У Харкові в день приїзду Зеленського "мінували" кілька будівель

Автор: Роман Тверденко

У Харкові поліція отримала повідомлення про "замінування" ряду будівель. Мова йде про чотирьох адміністративних будинках по вулиці Шевченка.

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Про це повідомляє Redpost.com.ua.

Дзвінок про закладену вибухівку в адмінбудинках надійшов у поліцію в 14:00. На місце виїхали слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління Нацполиции в Харківській області.

Правоохоронці евакуювали персонал і проводять огляд місць подій.

Сьогодні до Харкова приїжджав президент України Володимир Зеленський. Він оглянув місце пожежі нелегального будинку престарілих, в якому в четвер загинуло 15 осіб.

Зеленський оголосив траур на державному рівні. Траурним днем буде 23 січня.

Також президент анонсував створення в Україні ринку справедливих соціальних послуг для громадян після пожежі в будинку престарілих в Харкові. За його словами, зараз в країні не надають нормальних послуг із соціального догляду за нужденними.

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