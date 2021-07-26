У Харкові з 26 липня працюватиме "Олімпійська фан-зона", - ОДА

Голова Харківської обласної державної адміністрації Айна Тимчук зазначила, що фан-зона працюватиме у парку Горького щоденно з 10:00 до 17:00.

"У Токіо вже є перші перемоги серед українців. І коли синьо-жовтий прапор майорить на п’єдесталі пошани "Олімпійських ігор", - це велика гордість для кожного з нас. Тепер чекаємо на перемоги харків’ян, адже Харківщина завжди славилася своїми спортсменами. Ми віримо у вас, ми вболіваємо за вас. І я впевнена, що ви принесете нові перемоги нашій славній Слобожанщині та всій Україні. Запрошуємо всіх до фан-зони, щоб олімпійці Харківщини відчували нашу підтримку", - закликала Айна Тимчук.

Відкриття фан-зони відбудеться 26 липня о 13:30, саме тоді пройдуть фінальні змагання з важкої атлетики, в яких очікується участь харків’янки Каміли Конотоп.

Попередній розклад змагань харківських олімпійців:

30 липня відбудеться трансляція командного турніру з фехтування. У ньому братиме участь і харківський спортсмен Роман Свичкарь.

1 серпня - виступ ще однієї важкоатлетки з Харкова Ірини Дехі.

З 2 по 4 серпня та з 6 по 7 серпня харків'яни зможуть подивитися виступи синхроністок. Спочатку харків’янки виступлять у дуеті, а потім поборються за медалі у групі.