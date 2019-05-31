У Харкові 2 червня відбудеться з'їзд партії "Довіряй справам"

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У з'їзді візьмуть участь мери і нардепи

У харківському Палаці спорту 2 червня відбудеться з'їзд політичної партії "Довіряй справам" за участю мерів міст і народних депутатів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну інформацію прес-служби.

"Запрошуємо представників ЗМІ 2 червня 2019 р. за адресою: м. Харків, КП "Харківський Палац спорту, проспект Петра Григоренка, 2", - йдеться в повідомленні.

Початок з'їзду заплановано на 14.00.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що до складу об'єднаної політичної сили, про створення якої раніше заявив мер Харкова Геннадій Кернес, увійдуть партія "Довіряй справам", а також однодумці в питаннях соціально-економічного розвитку України.

За словами Труханова, на з'їзді в Харкові відбудеться перший етап об'єднання партій. Мер Одеси відзначив, що на даний момент тривають переговори, коло представників місцевої влади – не тільки Харкова, Одеси та Ужгорода – зростає. Всі деталі будуть озвучені в рамках з'їзду.