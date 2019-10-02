У Харкові до 14 жовтня з’явиться монумент захисникам України, - Світлична

З роботами, що відбуваються на майдані Захисників України, разом із військовими та ветеранами АТО (ООС) ознайомилася голова ХОДА Юлія Світлична. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

Наразі на місці, де знаходитиметься монумент, уже встановлена частина елементів споруди – а саме 14 металевих стел. Триває вкладання тротуарної плитки та впорядкування території. Підрядникам залишилося встановити головну частину композиції – куб, змонтувати підсвічування та провести озеленення.

"Створення монументу захисникам України вже знаходиться на завершальному етапі. До цього моменту ми йшли довго, адже всі збори, обговорення щодо того, яким бути пам’ятнику, були віддані на розсуд громадськості. Врешті була знайдена єдина ідея, яку підтримала більшість. Можемо констатувати, що всі робочі питання вже знаходяться на вирішальному етапі. Сьогодні подивилися, які ще управлінські рішення потрібно прийняти для того, щоб 14 жовтня, на День Захисника України, на майдані Захисників України було відкрито цей меморіальний комплекс. Сподіваюся, що буде передано сенс монументу, який був закладений творчою групою", – відзначила Юлія Світлична.

Остаточний вигляд монументу був затверджений під час громадських слухань, які відбулись у 2018 році в обласному військкоматі. Тоді в обговоренні взяли участь представники військових комісаріатів, учасники АТО (ООС) та бойові офіцери. Будівельні роботи розпочалися в червні цього року.

Секретар Ради ГО "Спілка ветеранів АТО" Юрій Корсунов зауважив, що над ідеєю монументу архітектори та скульптори працювали спільно з представниками громадських організацій.

"Ми ставили завдання, щоб монумент ніс смислове навантаження, щоб кожен, хто побачить його, відчував значущість подій, що відбуваються на сході України, та надихався ідеєю того, що країну потрібно захищати. Другим завданням було відійти від конкретних образів, а спиратися на символізм. Основний елемент монументу – це куб, найміцніша геометрична фігура. Він символізує Україну – цілісну та потужну державу, яка, на жаль, зазнала тяжких втрат – і про ці втрати нам говорить та частина кубу, яка відсутня. Це втрачені життя – вже близько 16 тисяч громадян України загинули під час подій на сході. І це втрачені території. Але ці частини все ж залишилися з нами та винесені на плац у вигляді 14 металевих стел. Така кількість символізує 2014 рік, коли розпочалася АТО", – пояснив секретар Ради ГО "Спілка ветеранів АТО".

Імен загиблих на монументі не буде. Проте на залізних колонах все ж буде текст – строки твору Володимира Сосюри "Любіть Україну", а на самому кубі – надпис "Герої не вмирають!".

"Історію потрібно шанувати. Захисники України, які полягли в усіх війнах, усіх бойових діях, повинні бути вшановані. Це наша данина тим людям, які своїм тілом і душею захищали Україну", – наголосила Світлична.