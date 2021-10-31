Хто замість Кернеса. Харків обирає мера: що потрібно знати про голосування

Як відбувається голосування

Виборчі дільниці у Харкові відкрилися о 08:00. Голосування завершиться о 20.00.

Виборчий бюлетень включає список із 10 кандидатів із прізвищами в алфавітному порядку та короткими відомостями. Навпроти кожної з них є порожній квадрат, в який потрібно поставити галочку, "+" або будь-яку іншу позначку.

Фото: бюлетень на виборах мера Харкова (city.kharkov.ua)

Зазначимо, виборець має право один раз замінити зіпсований бюлетень на новий. Для цього слід звернутися до члена комісії.

Для отримання бюлетеня необхідно надати документ, що засвідчує особу:

паспорт громадянина України у вигляді книжечки чи ID-картки;

військовий квиток для військовослужбовців;

тимчасове посвідчення громадянина України.

Оскільки вибори мера Харкова відбуваються в умовах пандемії коронавірусу, Центральна виборча комісія закликала виборців голосувати безпечно. У ЦВК рекомендували взяти з собою крім документів маску, антисептик та особисту авторучку, а також дотримуватись у приміщенні соціальної дистанції.

Якщо виборець почувається погано, він може проголосувати в окремій кабінці.

Як голосують на виборах мера Харкова хворі на коронавірус

Госпіталізовані пацієнти з коронавірусом зможуть проголосувати у лікарнях. Для цього головлікарі підготували списки виборців, які перебувають у стаціонарі.

Жителі міста з коронавірусом, які лікуються вдома, могли написати заяву, додавши до неї довідку від лікаря. У цьому випадку члени виборчої комісії прийдуть до них за вказаною в заяві адресою.

Членів виборчих комісій, які проводитимуть голосування вдома чи в лікарнях, забезпечили медичними масками та захисними костюмами.

Підбиття підсумків голосування на виборах мера Харків

Підрахунок голосів за кандидатів у мери Харкова розпочнеться після закриття виборчих дільниць 31 жовтня о 20:00.

Результати голосування ЦВК має оголосити не пізніше ніж на 12 день від дня виборів - 12 листопада 2021 року.

Офіційне оголошення підсумків виборів у друкованих ЗМІ – не пізніше 5 днів від встановлення результатів територіальною виборчою комісією Харкова.

Кандидати у мери Харкова

У бюлетені для голосування на виборах мера Харкова включено 10 кандидатів. Серед них виконувач обов'язків міського голови та колишній градоначальник.

Віктор Величков (самовисування) - пенсіонер, у минулому був генеральним директором агропромислової компанії "Агропартнер". Величков є членом "Опозиційної платформи - За життя". На виборах президента у 2019 році був представником кандидата Юрія Бойка. До 2015 року – депутат міської ради Лозової Харківської області від "Партії Регіонів".

Михайло Добкін (самовисування) - радник громадської організації "Наш дім Харків". Балотувався у мери Харкова 2020-го, але відмовився від участі на користь Геннадія Кернеса. У минулі роки займав керівні посади у міській та обласній радах: у 2006-2010 - мер Харкова, у 2010-2014 - голова Харківської ОДА. Очолював обласний осередок "Партії Регіонів", балотувався від цієї політсили у президенти у 2014 році. Депутат Верховної ради IV та VIII скликань.



Дмитро Маринін (самовисування) - аспірант кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування у Національній академії держуправління при Президентові України. У минулому працював в органах місцевого самоврядування, обіймав керівні посади на комунальних підприємствах. У 2010-2012 - заступник мера з питань ЖКГ, депутат міськради Харкова від "Партії Регіонів". Був засуджений до 3 років позбавлення волі у справі про розкрадання, проте вирок скасували після апеляції.



Аліна Мустафаєва (самовисування) - була обрана депутатом міськради у 2020 році від партії "Слуга народу". Займається підприємницькою діяльністю у сфері оренди автомобілів. У бюлетені зазначено, що Мустафаєва є керівником ТОВ "Екокар". У минулому працювала лікарем Центру екстреної медичної допомоги Харкова.



Костянтин Немічов (самовисування) - активіст, голова харківського обласного осередку партії "Національний корпус". Ветеран АТО, сержант, служив у батальйоні Азов. Брав участь у обороні Маріуполя, у бойових діях у Широкиному.



Володимир Плетньов - кандидат у мери Харкова від "Партії Шарія", адвокат. Після місцевих виборів 2020 року обраний депутатом міськради, голова фракції "Партії Шарія". Раніше працював суддею Київського районного суду Харкова, згодом був суддею Апеляційного суду, після відставки у 2018 році зайнявся адвокатською діяльністю.



Сергій Ряполов (самовисування) - тимчасово безробітний, згідно з записом у бюлетені. Активіст, учасник Євромайдану у Харкові. Є одним із потерпілих у обвинувальній справі стосовно Геннадія Кернеса та його охоронців через побиття та переслідування учасників Євромайдану 2014 року. У 2020-му балотувався у депутати міської ради від "Блоку Світличної - Разом", але не пройшов.

Олександр Скорик - кандидат від "Європейської солідарності". З 2020 року є депутатом Харківської міськради, голова фракції "Європейська солідарність". Очолює м'ясокомбінат "М'ясний" у Богодухові, з 2017 року – генеральний директор підприємства.



Ігор Терехов - кандидат у мери від "Блоку Кернеса – Успішний Харків". Саме він зараз виконує обов'язки міського голови. Після місцевих виборів 2020 року Терехов став секретарем міськради. Упродовж 10 років працював заступником Геннадія Кернеса, раніше – заступник голови Харківської ОДА Арсена Авакова.



Денис Ярославський (самовисування) - юрист ТОВ "Харківський проєктний інститут". Безуспішно балотувався до Верховної ради у 2019 році та до Харківської міськради на місцевих виборах у 2020-му. Раніше працював в органах МВС у Харківській та Київській областях. До 2017 року - начальник Обухівського відділення поліції Київської області.