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Харків скасовує дистанційне навчання у школах

Харків, П'ятниця 13 листопада 2020 16:49
Харків скасовує дистанційне навчання у школах
Фото: школи знову відкриють двері для учнів (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

З 16 листопада в Харкові скасовується дистанційне навчання у школах. Навчальні заклади будуть працювати в звичайному режимі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті мерії Харкова.

Повідомляється, що наступного тижня 5-11 класи знову будуть відвідувати школи. Рішення пов'язане з тим, що по всій Україні діють обмеження "помаранчевої зони".

Нагадаємо, згідно постанови Кабінету міністрів про карантин, відвідування шкіл і дитсадків заборонено тільки у разі, коли на самоізоляції перебувають понад 50 учнів, вихованців або персоналу навчального закладу.

В кінці жовтня Харків, Богодухівський, Золочівський райони Харківської області перевели школи на дистанційне навчання після канікул, оскільки були в "червоній зоні" адаптивного карантину. Молодші класи залишалися на звичайному навчанні.

Зазначимо, Міністерство освіти рекомендувало університетам і технікумам перейти на змішану форму освіти з 16 листопада. Це пов'язано з епідеміологічною ситуацією в країні.

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