Харків та область обстріляли і вдарили ракетою: за добу 5 загиблих і 11 поранених

"За минулу добу російські окупаційні війська по Харкову здійснили 16 артилерійських обстрілів, 2 удари реактивними системами залпового вогню, а також нанесли один ракетний удар", - написав Синєгубов.

За його словами, від вогню окупантів постраждали цивільні об’єкти у районах: райони ХТЗ, П’ятихатки, Салтівка (602-й мікрорайон), Північна Салтівка.

Війська РФ також наносили артилерійські, мінометні та танкові удари по Кулиничам, Хролах, Котлярах, Покотилівці.

"Сьогодні зранку окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Сокільники. За добу в місті та області від обстрілів загинули 5 мирних жителів, 11 - отримали поранення", - розповів голова ОВА.

За його словами, наразі активні бої тривають на Ізюмському напрямку.

"Українська армія тримає позиції. За останню ніч противник не проводив активних наступальних дій, але вів активну розвідку. ЗСУ збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - додав Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Харкова та області одна людина загинула та 6 отримали поранення.

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