На Харьковском направлении россияне атакуют пехотой и накапливают военную технику, - ВСУ

"Враг сразу атакует преимущественно пехотой. Нам известно, что враг непрерывно накапливает силы и средства. Он завозит боекомплект, технику, еду, теплое снаряжение, горюче-смазочные материалы. Он готовится к зиме", - рассказал Романов.

Он отметил, что Силы обороны знают о намерениях врага.

"Но по понятным причинам мы не будем говорить, какие наши войска готовят ему сюрпризы на этом направлении. Но отмечу, что танки - это очень уязвимая цель", - добавил спикер.

Романов также отметил, что возросла интенсивность авиаатак со стороны российских захватчиков. По его словам, вчера россияне 10 раз атаковали авиабомбами украинские позиции. Перед этим применяли неуправляемые авиаракеты.