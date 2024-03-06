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В Харьковской области уничтожили вражеский "Орлан"

Архивное фото: В Харьковской области уничтожили вражеский "Орлан" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины сегодня, 6 марта, смогли уничтожить вражеский беспилотник в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что речь идет об одном вражеском беспилотнике.

По заявлению Воздушного командования, это дрон типа "Орлан-10".

Силы ПВО уничтожили российскую цель в Харьковской области, однако никаких деталей больше не приводится.

"Орлан-10"

Российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. 

Разработан российским предприятием "Специальный технологический центр". Входит в состав системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами.

Ночная атака россиян

Российские захватчики в ночь на 6 марта в очередной раз нанесли по Украине воздушный удар с применением дронов-камикадзе. В общей сложности интервенты запустили по территории нашей страны 42 "Шахеда".

Так, защитники неба сбили 38 ударных беспилотников противника. Отмечается, что сейчас информация о пострадавших и повреждениях объектов инфраструктуры уточняется.

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