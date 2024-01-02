В Харьковской области запустили систему оповещения для жителей прифронтовых территорий: как работает
Жители прифронтовых территорий Харьковской области будут получать СМС-оповещения о возможности эвакуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.
По данным администрации, в смс-уведомлении указан номер "горячей линии" по эвакуации.
Фото: в Харьковской области запустили систему оповещения (t.me/synegubov)
Смс рассчитаны на людей преклонных лет, не имеющих гаджетов и Интернета. А также родственников лиц, проживающих в опасных прифронтовых районах области.
Эвакуация из Харьковской области
Напомним, в области идет процесс добровольной рекомендованной эвакуации из общин Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.
"Всем, кто желает временно выехать из этих и других прифронтовых районов, оказывается вся необходимая юридическая и гуманитарная помощь". – отметили в Харьковской ОВА.
Мы уже сообщали, что эвакуация детей из трех территориальных общин Купянского района Харьковской области полностью завершена.
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