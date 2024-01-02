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В Харківській області запустили систему оповіщення для жителів прифронтових територій: як працює

Харківська область, Вівторок 02 січня 2024 20:16
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В Харківській області запустили систему оповіщення для жителів прифронтових територій: як працює Фото: в Харківській області запустили нову систему оповіщення (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Мешканці прифронтових територій Харківської області отримуватимуть СМС-оповіщення про можливість евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За даними адміністрації, у смс-оповіщенні вказаний номер "гарячої лінії" із питань евакуації.

В Харківській області запустили систему оповіщення для жителів прифронтових територій: як працює

Фото: в Харківській області запустили систему оповіщення (t.me/synegubov)

Смс розраховані на людей поважного віку, які не мають гаджетів та Інтернету. А також родичів осіб, які проживають в небезпечних прифронтових районах області.

Евакуація з Харківської області

Нагадаємо, в області триває процес добровільної рекомендованої евакуації із громад Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

"Усім, хто бажає тимчасово виїхати із цих та інших прифронтових районів, надається вся необхідна юридична та гуманітарна допомога". - наголосили в Харківській ОВА.

Ми вже повідомляли, що евакуація дітей з трьох територіальних громад Куп'янського району Харківської області повністю завершена.

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