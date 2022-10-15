В Харьковской области обнаружили тела двух замученных оккупантами мужчин

В Харьковской области обнаружили тела еще двух мирных жителей, погибших во время оккупации. Правоохранители обнаружили следы пыток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Тела двух мужчин обнаружили в освобожденном поселке Казачья Лопань. По данным следователей, российские оккупанты удерживали мужчин и пытали. Тела обнаружили в одной могиле на кладбище.

Специалисты выявили следы насильственной смерти, в частности переломы костей черепа, челюсти и ребер. Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы. Следствие продолжается.

Фото: в Харьковской области обнаружили двух замученных мужчин (t.me/pgo_gov_ua)