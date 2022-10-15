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В Харьковской области обнаружили тела двух замученных оккупантами мужчин

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Казачья Лопань, Суббота 15 октября 2022 13:51
В Харьковской области обнаружили тела двух замученных оккупантами мужчин Фото: в Харьковской области обнаружили тела двух замученных мужчин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области обнаружили тела еще двух мирных жителей, погибших во время оккупации. Правоохранители обнаружили следы пыток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Тела двух мужчин обнаружили в освобожденном поселке Казачья Лопань. По данным следователей, российские оккупанты удерживали мужчин и пытали. Тела обнаружили в одной могиле на кладбище.

Специалисты выявили следы насильственной смерти, в частности переломы костей черепа, челюсти и ребер. Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы. Следствие продолжается.

Фото: в Харьковской области обнаружили двух замученных мужчин (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, вчера в освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили тела шести мирных жителей, погибших во время оккупации.

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