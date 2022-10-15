У Харківській області виявили тіла двох закатованих окупантами чоловіків

Фото: у Харківській області виявили тіла двох закатованих чоловіків (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Харківській області виявили тіла ще двох мирних жителів, які загинули під час окупації. Правоохоронці виявили сліди катувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Тіла двох чоловіків виявили у звільненому селищі Козача Лопань. За даними слідчих, російські окупанти утримували чоловіків та катували. Тіла знайшли в одній могилі на цвинтарі. Фахівці виявили сліди насильницької смерті, зокрема переломи кісток черепу, щелепи та ребер. Наразі проводяться судово-медичні експертизи. Слідство триває. Фото: у Харківській області виявили двох закатованих чоловіків (t.me/pgo_gov_ua)