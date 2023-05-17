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В Харьковской области саперы уничтожили тысячу мин, чтобы починить линию электропередач

Фото: в Харьковской области саперы уничтожили тысячу мин для ремонта электропередач (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Энергетики продолжают возобновлять электроснабжение там, где его снабжение было прекращено из-за повреждений электросетей. В частности, саперам пришлось уничтожить 1000 взрывоопасных предметов, чтобы заживить линию в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"В Харьковской области была восстановлена линия протяженностью 12 км, поврежденная с начала боевых действий. Чтобы допустить энергетиков к ее восстановлению, саперам пришлось обезвредить более 1000 противотанковых и противопехотных мин", - говорится в сообщении.

Всего за сутки, по данным энергетиков, свет вернули почти для 7 тысяч потребителей.

Кроме того, как рассказали в министерстве, продолжается самая масштабная за годы независимости ремонтная кампания объектов энергетической инфраструктуры в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Планово ремонтируются как объекты поколения, так и сетевая инфраструктура.

Как сообщалось, в четырех областях Украины наблюдались проблемы с электроснабжением. В Днепропетровской области без света остались 6 тысяч абонентов, а на Донбассе обесточило шахту, где находились 30 человек.

Напомним, Украина готовит энергосистему к следующему отопительному сезону с учетом возможных военных угроз.

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