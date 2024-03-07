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В Харьковской области российские дроны ударили по учебному полигону (фото)

Иллюстративное фото: в Харьковской области российские дроны ударили по полигону (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты ударили по учебному полигону в Харьковской области в ночь на 7 марта. Враг применил беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Захватчики ударили по территории учебного полигона одного из учебных заведений ГСЧС. В результате атаки было частично разрушено одноэтажное административное здание учебного заведения.

Из-за вражеского удара вспыхнул пожар, горела крыша здания. Огонь охватил территорию около 150 квадратных метров.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар, предотвратили распространение огня на другие здания и хвойный лес.

Как отмечают в ГСЧС, жертв и пострадавших нет.

 

Фото: в Харьковской области был атакован полигон (t.me/dsns_telegram)

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что Харьков и населенные пункты области почти ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.

Кроме того, в Купянском районе идут боевые действия, оккупанты хотят вернуть территории, которые захватили в начале полномасштабного вторжения. Ситуация на этом направлении сложная.

Так, 6 марта оккупанты ударили дронами по селу Мартово Чугуевского района. В результате вражеской атаки повреждены здания детского сада и лицея.

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