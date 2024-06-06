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В Харьковской области мужчина забросал гранатами дачный кооператив, его задержали

Харьковская область, Четверг 06 июня 2024 21:47
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В Харьковской области мужчина забросал гранатами дачный кооператив, его задержали Фото: в Харьковской области задержали мужчину, который забросал гранатами дачный кооператив (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В селе Малая Даниловка Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который забросал гранатами дачный кооператив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

По его словам, сегодня утром в полицию позвонила местная жительница, которая услышала по меньшей мере три взрыва.

"Оказалось, что это не вражеский обстрел. Гранаты на участок, где в тот момент работали строители, бросал этот мужчина. Успел применить по меньшей мере четыре гранаты. На место мгновенно выехал КОРД - еще две гранаты он выбросил в кусты, когда прибыла группа", - рассказал Болвинов.

Он добавил, что на месте обнаружили четыре воронки. Также поврежден внедорожник, припаркованный рядом. Обошлось без пострадавших, дома вокруг тоже целые.

С задержанным работают следователи, выясняют причину его неадекватного поведения и происхождения оружия. Дома у мужчины проводятся неотложные обыски.

В Харьковской области мужчина забросал гранатами дачный кооператив, его задержали

Фото: в Харьковской области задержали мужчину, который забросал гранатами дачный кооператив (Facebook-страница Сергея Болвинова)

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харьковской области пьяный мужчина бросил гранату в автомобиль своей соседки. Правонарушитель задержан, ему инкриминируется хулиганство.

А в Черновцах мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в квартире сожительницы. В результате взрыва он получил травмы конечностей.

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