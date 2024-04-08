В Черновцах мужчина подорвал гранату в квартире, его госпитализировали

В Черновцах в понедельник, 8 апреля, мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в квартире сожительницы. В результате взрыва он получил травмы конечностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Как сообщается, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Текстильщиков взорвался неизвестный предмет.

Прибывшие по указанному адресу полицейские предварительно выяснили, что 38-летний уроженец Вижницкого района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в квартире сожительницы граната.

В результате взрыва мужчина получил травмы конечностей. Женщина, которая в момент взрыва находилась в помещении, не травмировалась.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в больницу для оказания необходимой помощи.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время он находится под наблюдением врачей и сотрудников полиции.

Осуществляя первоочередные полицейские мероприятия, правоохранители обнаружили в доме еще один предмет, извне похожий на гранату. Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили для проведения экспертиз в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Также в результате взрыва частично повреждены двери и пол квартиры.

Следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Фото: в Черновцах мужчина подорвал гранату в квартире (cv.npu.gov.ua)