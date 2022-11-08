В Харьковской области на 50-летнем месторождении пробурили скважину с высокой добычей газа

Как отметили в пресс-службе, это стало возможным благодаря обновленным геологическим данным, а также применению новейших технологий для интенсификации добычи.

"В условиях, когда возможности для внедрения новых перспективных проектов ограничены, мы еще больше фокусируемся на раскрытии остаточного потенциала месторождений, которые уже длительное время в эксплуатации", - рассказал Александр Романюк, и.о. генерального директора "Укргаздобычи".

Новую скважину спроектировало внутреннее подразделение УкрНИИгаз, пробурили специалисты Укрбургаза, а работники УГВ-сервиса выполнили сложную операцию по интенсификации добычи - трехстадийный гидроразрыв пласта. Запустить объект в работу удалось раньше запланированного срока.