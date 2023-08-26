В Харьковской области 10 тысяч потребителей без света из-за обстрелов оккупантов

Отмечается, что ночью из-за обстрела в Харьковской области отключилась линия электропередачи 110 кВ. В результате обесточены 34 приграничных населенных пункта, без света почти 10 тысяч потребителей.

"Также обстрел повредил газопровод, что привело к ограничениям в поставке абонентов", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, из-за вражеских обстрелов остаются обесточенными часть абонентов в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Также в Николаевской области произошла разгрузка двух ветровых электростанций. Причиной этого были птицы, попавшие на линии электропередачи.

Обстрелы Харьковской области

Стоит отметить, что оккупанты почти ежедневно обстреливают Харьковскую область. Под удар врага попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта.

Так, сегодня россияне обстреляли кафе в селе Подолы Купянского района кафе. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.

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