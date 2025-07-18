Харьковский "Металлист 25" в субботу сыграет контрольный матч на сборе в Австрии

Игра состоится на "Silberstadt Arena" в городе Швац и начнется в 16:00 по киевскому времени. По договоренности клубов формат игры 4 тайма по 30 минут.

Как известно, харьковский "Металлист 1925" по итогам переходных матчей этого сезона получил право на участие в украинской Премьер-лиге.

С конца июня, команда во главе с Младеном Бартуловичем проводит сборы в Австрии в контексте подготовки к выступлениям в "элитном" дивизионе.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб планирует сменить название - ФК "Харьков". Президент клуба - украинский президент Владимир Носов. В совет директоров входит Денис Ковтун и Евгений Стороженко.